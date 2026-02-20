ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、坂本花織が銀メダル、中井亜美が銅メダルとダブル表彰台を達成。金メダルはアリサ・リウ（米国）に譲ったものの、4位の千葉百音を含め、トップ4の2〜4位を日本勢が占めた。ただ、日本勢の層は厚く4年後の2030年フランス・アルプス大会も期待大。2006年トリノ大会・荒川静香以来、24年ぶりの金メダルを目指す。世