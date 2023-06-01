◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ(大会14日目/現地19日)カーリング女子日本代表は19日、予選リーグ最終戦となる中国戦に競り勝ちました。5連敗中だった日本は、0-1の第3エンド、スキップの吉村紗也香選手が2連続でダブルテイクアウトを決めて、2点を奪います。続くエンドは不利な先攻でしたが、2点のスチールに成功。4-1と優位に進めまが、第5エンドは中国が3点のビッグエンドをつくられ、前半