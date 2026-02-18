このままでは愛子さまの未来が…自民圧勝で皇室の未来に黄色信号か現代ビジネス

このままでは愛子さまの未来が…自民圧勝で皇室の未来に黄色信号か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 自民党の総選挙圧勝は皇室のターニングポイントだったと、筆者が綴っている
  • 仮に愛子さま女性宮家を創設し、子が即位すれば女系天皇の誕生だと説明
  • だが、自民党の選挙公約に「女性宮家の創設」は記されていなかったとした
