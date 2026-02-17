大分県豊後高田市の中学校で、地元メーカーのガラス万年筆を体験する授業が行われ、生徒が魅力に触れました。 【写真を見る】中学生が「ガラス万年筆」を体験地元の伝統と技術の魅力に触れる大分・豊後高田市 この体験授業は、豊後高田市の文具メーカー「ワンチャー」が、書くことの楽しさを伝えようと、市内の中学校を巡回して開催しています。 高田中学校に17日、ワンチャーの岡垣太