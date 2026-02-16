米国式指導者・松本憲明さん推奨…球速を上げる「真上＆回転ジャンプ」投手なら誰もが憧れる“速い球”を投げるには、どんなトレーニングが有効なのだろうか。名古屋市で米国式野球アカデミー「Be an Elite」を運営する松本憲明さんは、小学校低学年の子どもたちに「真上＆回転ジャンプ」ドリルを推奨している。松本さんによると、速い球を投げられる投手の共通項に“ジャンプ力”があるという。投球動作において重要な軸足か