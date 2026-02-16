米国式指導者・松本憲明さん推奨…球速を上げる「真上＆回転ジャンプ」

投手なら誰もが憧れる“速い球”を投げるには、どんなトレーニングが有効なのだろうか。名古屋市で米国式野球アカデミー「Be an Elite」を運営する松本憲明さんは、小学校低学年の子どもたちに「真上＆回転ジャンプ」ドリルを推奨している。

松本さんによると、速い球を投げられる投手の共通項に“ジャンプ力”があるという。投球動作において重要な軸足から踏み込み足への並進運動では「キャッチャー方向に強く速く移動させることが大事です。ジャンプできる人ほど球が速いという研究データがあります」と説明する。

真上ジャンプは足を肩幅にして立ち、跳び上がる。「地面を蹴ることを意識して強く跳んでください」。一回一回全力で跳ぶことが重要だ。回転ジャンプは、1回転して着地することを目指す。ジャンプして体を360度回転させるのは大人でも難しいが、めげずにチャレンジしたい。「こういう動きができる人ほど球が速い傾向にあります」と松本さんは語る。

体ができていない子どもに負荷をかけたトレーニングはNGだけに、「自分の体を使ったトレーニングをしないと力がつかないし、野球も上達しません」。また、ジャンプは子どもからプロ野球選手まで投手には必須のトレーニングだとし、「単純な動作だからこそ奥が深い」と強調する。

真上と回転の2種類のジャンプは毎日、それぞれ5回ずつ3セット行いたい。速い球を投げる土台を築くことで、投球は変わっていくはずだ。（First-Pitch編集部）