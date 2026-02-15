女性向け風俗、通称「女風」が注目を集めている。コミックエッセイが話題になりドラマ化されるなど、現代における女風の存在感は確かなものとなってきた。だが、平成の時代には女風は広まらなかった。なぜだろうか。その歴史と変遷について、ノンフィクションライター・高木瑞穂氏の新刊『ルポ 風俗の誕生』（清談社Publico）のダイジェスト版をお届けする。【衝撃写真】下着姿のコンパニオンも…ナゾの島『三重県・売春島』で「