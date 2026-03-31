代金を支払ったのにサービスを受けられない女性向け風俗（以下、「女風」）が世間的に認知されてきた昨今。ホストクラブは一部の悪質性が明るみになり法改正もされたが、女風においてはその認知が低い。もちろん悪質な店や従業員（通称、セラピスト）ばかりではないが、なかには「女性客から金をいかに引き出すか」を目的に従事するセラピストもいるようだ。女風店の情報サイト「Kaikan」の運営者が、こう解説する。「サイトは2013