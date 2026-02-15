「爆笑問題」の太田光が１５日、ＭＣを務めるＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）に生出演した。番組では、太田が８日に放送されたＴＢＳ系衆院選特番「選挙の日２０２６太田光がトップに問う！結果でどう変わる？わたしたちの暮らし」に出演し、衆院選で自民党の圧勝が確実となった高市早苗首相に質問したＶＴＲを放送した。高市首相は公約に掲げた減税の実現などについて力説。その流れで太田は「大