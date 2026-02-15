DeNAは15日、オフィシャルファンクラブ BlueMatesをさらに熱く盛り上げる存在として、人気グローバルボーイズグループINIの松田迅さんが「2026 BlueMatesキャプテン」に就任決定を発表した。 今回松田迅さんが就任する「2026 BlueMates キャプテン」は、ベイスターズやファンクラブの魅力を広く発信するとともに、ファンの皆さまと共にリーグ優勝を目指してチームを応援する役割を担う。松田迅さんには、4月7日の中日戦で開催