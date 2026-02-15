DeNAは15日、オフィシャルファンクラブ BlueMatesをさらに熱く盛り上げる存在として、人気グローバルボーイズグループINIの松田迅さんが「2026 BlueMatesキャプテン」に就任決定を発表した。

今回松田迅さんが就任する「2026 BlueMates キャプテン」は、ベイスターズやファンクラブの魅力を広く発信

するとともに、ファンの皆さまと共にリーグ優勝を目指してチームを応援する役割を担う。松田迅さんには、4月7日の中日戦で開催するイベントゲーム『Be☆come Mates GAME』に登場し、横浜スタジアムを盛り上げるほか、ファンクラブ会員向けデジタルコンテンツやファンクラブ告知媒体への出演など、シーズンを通してベイスターズやファンクラブの魅力を多方面から発信していく。

▼ INI 松田迅さん コメント

「横浜DeNAベイスターズファンの1人、松田迅がこの度 2026 BlueMates キャプテンに就任することとなりました。本当に夢のようです。いつも勇気や感動をもらっているベイスターズさんと一緒にお仕事をすること、本当に感謝です。精一杯、2026 BlueMates キャプテンとして頑張っていきたいと思います!」