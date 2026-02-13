13日、鈴木憲和農林水産大臣は閣議後の記者会見に臨んだ。翌日に控えたバレンタインデーを前に、鈴木大臣は「フラワーバレンタイン」の習慣を積極的に紹介し、自身のエピソードも交えながら花送りの魅力をアピールした。【映像】鈴木大臣が記者にダリアをプレゼントした瞬間（実際の様子）冒頭、鈴木大臣は「いよいよ明日はバレンタインデー」と切り出した。日本ではチョコレートが主流だが、世界的には大切な人に花を送る習慣