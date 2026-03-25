様々な分野の「イチバン」を徹底研究する番組『カンニング竹山のイチバン研究所』（ABEMA）が3月20日に配信され、カンニング竹山が日向坂46の山下葉留花に強烈なダメ出しをした。【映像】カンニング竹山が強烈ダメ出しした瞬間番組終盤、カンニング竹山が番組研修生の山下に「いかがでした？ いろいろ学んだ？」と質問。これに山下が「楽しかったです。学びました」と笑顔で返し、続けて「レベルアップした私をお届けできた