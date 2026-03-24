歌手の浜崎あゆみ（47）が帰宅後に体調不良を訴え、心配の声が寄せられている。【映像】浜崎あゆみの2人の息子（複数カット）2人の男の子を育てている浜崎。Instagramでは着物姿で写る親子ショットや、自宅の玄関に飾った巨大なクリスマスツリーとの写真を公開し、反響が寄せられていた。浜崎あゆみの体調不良に心配の声4月からライブツアーが控えている浜崎はリハーサルの様子なども投稿しており、3月23日はストーリーズを