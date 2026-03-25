4月11日に開局10周年を迎える「ABEMA（アベマ）」は、開局10周年を記念して11日の午後3時から12日の夜10時にわたり、特別番組「30時間限界突破フェス」を生放送。人気番組の「愛のハイエナ特別編」として「あつまれハイエナの森」が生放送されることが発表された。本企画では、ネットニュースで話題の人物や炎上して消えた芸能人など、放送ギリギリを攻めた“お騒がせ者”たちがスタジオに生出演。ニューヨークとさらば青春の