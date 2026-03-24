元AKB48・板野友美が、3月22日放送の『秘密のママ園』（ABEMA）に出演。家賃200万円という“セレブ生活”の裏側を明かし、話題を呼んでいる。「テレビなどで家賃200万円超の高級マンションに住んでいることを明かしている板野さんですが、家賃について聞かれると、『でも本当に余裕で200万払ってるとかじゃなくて』と意外な本音を明かしていました。むしろ、かなり無理しているというのです。さらに、『自分も会社やってるし旦