「映画ドラえもん」の製作委員会は１３日までに公式サイトなどで、２７日に公開される新作「映画ドラえもん新・のび太の海底鬼岩城」について、描写に注意喚起を行った。公式サイトやＸ（旧ツイッター）で「『映画ドラえもん新・のび太の海底鬼岩城』ご鑑賞の皆様へ」と題したコメントを掲載。「本映画には、海底火山の噴火、および海底火山による地震を描くシーンございます」と説明し、「ご鑑賞の際にはあらかじめご了承