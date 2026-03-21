【地震情報 2026年3月21日】(20:46更新)20時42分頃、熊本県天草・芦北地方を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM3.3、最大震度4を熊本県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。【地震情報 2026年3月21日】(20:45更新)20時42分頃、熊本県天草・芦北地方を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM3.3、最大震度4を熊本県で観測しています。この地震による津波