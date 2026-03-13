LINEヤフーは3月13日、Yahoo! JAPANLINEで「3.11」と検索したユーザーひとりにつき10円を被災地支援の団体へ寄付する取り組み「3.11 検索は、チカラになる。」の参加人数や寄付結果を発表した。LINEヤフーでは東日本大震災および能登半島地震・豪雨の被災地支援や、震災の風化防止、未来の防災行動などにつなげる「3.11 これからも、できること。」企画を実施しており、「3.11 検索は、チカラになる。」はこの企画のなかの1施策