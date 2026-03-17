「一生お金に困らない人生」を送るにはどうすればいいのか。富裕層マーケティングに長く携わる西田理一郎さんは「超富裕層の思考法を紐解くと、その秘訣が見えてくる。まず、『マイホームは人生で一度』『住宅ローンは定年まで』そんな呪縛は一刻も早く捨て去るべきだ」という――。■5000万→9000万円、急騰する東京不動産「2年で5000万円から9000万円に値上がりしたんですよ、晴海フラッグ。すごいでしょう？港区の3A（赤坂・青