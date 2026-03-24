【シドニー共同】米地質調査所（USGS）によると、南太平洋の島国トンガ沖で24日午後5時37分（日本時間午後1時37分）、マグニチュード（M）7.5の地震があった。地元当局は沿岸部への津波警報を発令、住民に高台への避難を呼びかけた。日本の気象庁によると、日本への津波の恐れはない。震源は北部ネイアフの西166キロで、震源の深さは229.5キロ。AP通信は、現時点で被害に関する情報はないと報じた。