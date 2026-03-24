南太平洋のトンガ諸島で日本時間の24日午後、マグニチュード7.6の地震がありました。日本への津波の影響はないということです。アメリカ地質調査所によりますと、日本時間の24日午後1時37分ごろ、南太平洋のトンガ諸島でマグニチュード7.6の地震がありました。震源地は、トンガ王国の2番目に大きな町であるネイアフから西153キロ離れた海上です。震源の深さはおよそ238キロで、太平洋津波警報センターは、震源が深かったため、津波