《選挙結果にびっくりがっかり、ため息しか出ない月曜日》2月9日、女優の葉月里緒奈が自身のInstagramで、前日に投開票された衆議院選挙の結果にコメントし、大きな注目を集めた。この投稿に添えられた葉月の“近影”も話題を呼んでいるようだ。葉月はロシアンブルーの飼い猫を抱きあげたショート動画を投稿し、冒頭の文章をつづった。自民党が大勝したことへの「がっかり投稿」をめぐって、SNSで議論が交わされる事態になった