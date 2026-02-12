《選挙結果にびっくりがっかり、ため息しか出ない月曜日》

2月9日、女優の葉月里緒奈が自身のInstagramで、前日に投開票された衆議院選挙の結果にコメントし、大きな注目を集めた。この投稿に添えられた葉月の“近影”も話題を呼んでいるようだ。

葉月はロシアンブルーの飼い猫を抱きあげたショート動画を投稿し、冒頭の文章をつづった。自民党が大勝したことへの「がっかり投稿」をめぐって、SNSで議論が交わされる事態になったが、Xでは

《え？あの葉月里緒奈？？？魔性の女だった？？ってくらい自分の中にある顔とは別人》

《こんな顔だったっけ 名前聞かないと誰かわからないね…》

《インスタグラムに投稿されている顔写真が、私の知っている葉月里緒奈さんではなく、びっくり》

など、葉月の“激変ビジュ”に驚く声があがっている。

「かつての葉月さんは整った顔立ちとミステリアスな雰囲気が特徴的でした。今回の投稿では、自宅と思われる場所で撮影したのか、ナチュラルメイクでニットとジーンズとラフな服装だったのです。近年、表舞台に立つ機会が激減していますし、昔のイメージを抱く人には違った印象を受けたのかもしれません」（芸能記者）

1992年のドラマ『丘の上の向日葵』（TBS系）で女優デビューした葉月は、“美少女女優”と呼ばれ、人気を博す。しかし、1995年の映画『写楽』で共演した真田広之との関係を取りざたされ、世間を騒がせてしまう。

「当時、真田さんは手塚理美さんと結婚していたため、葉月さんとは不倫関係でした。ただ、葉月さんは『週刊朝日』のインタビューで『恋愛相手に奥さんがいても平気です』と語り、真田さんと手塚さんが離婚したことから、激しいバッシングを受けました。真田さんの家庭を壊す結果になった後も、さまざまなタレントやスポーツ選手と浮名を流し、“魔性の女”と称されるようになったのです」（同前）

葉月は2001年に寿司職人と結婚するもわずか2カ月で離婚。2004年に別の男性と再婚したものの、2015年に離婚し、2018年に別の一般男性と三度めの結婚を発表した。現在は、“魔性の女”イメージと対照的な生活を送っているようだ。

「2017年にドラマやバラエティ番組に出たものの、現在は事務所に所属しておらず、女優業は活動休止状態です。ただ、Instagramでは、街の居酒屋を訪れたり、手作りの料理の写真をアップするなど、庶民的な姿を見せています。2026年1月3日には、友人の家で正月から麻雀をする様子を公開しており、“スローライフ”を満喫しているようです」（同前）

私生活では、“がっかり”することはなさそうだ。