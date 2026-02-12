2026年は供給されるメモリの最大70％をデータセンターが消費という内容やスマホやPCが2026年中に最大20％値上がりする可能性が報じられるなど、AIによる需要増加に伴って2026年はさらなるメモリの供給不足と値上がりが確実視されています。中国最大の半導体受諾メーカーである中芯国際集成電路製造(SMIC)のCEOは「半導体業界はAIブームによるメモリチップ不足に少々パニックになっている」と語りました。SMIC CEO Says Memory Chip