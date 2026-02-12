24年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が9日配信のYouTubeチャンネル「REAL VALUE」に出演。「2025年で一番ムカついたこと」を明かした。撮影スタッフから「2025年で一番ムカついたこと」を聞かれ、渡邊は「そんなのいっぱいありすぎて。『PTSDの人がこんな風に笑えるわけない』みたいな。『やっぱりこいつ、ウソつきだ！』みたいな。『言っとけば？』って感じです。こっちは診断書もあるし」と切り出した