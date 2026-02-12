ヒグチアイの「もしももう一度恋をするのなら」が、3月5日21時から放送開始となるABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ viaオーストラリア』のテーマソングに決定した。過去4シーズン放送され、20〜30代女性に圧倒的に支持されるABEMAの大人気オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ』。恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、