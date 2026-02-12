ヒグチアイの「もしももう一度恋をするのなら」が、3月5日21時から放送開始となるABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ viaオーストラリア』のテーマソングに決定した。

過去4シーズン放送され、20〜30代女性に圧倒的に支持されるABEMAの大人気オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ』。

恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組となっている。

ヒグチアイが、2024年9月に放送された『さよならプロポーズ via ギリシャ』のために書き下ろした「もしももう一度恋をするのなら」が、2025年5月放送の『さよならプロポーズ via スペイン』に続き、3シーズン連続で番組テーマソングに起用された形だ。前回、前々回も視聴者から大きな共感を集めた楽曲が改めて注目を集めそうだ。

ヒグチアイは昨年10月にこの「もしももう一度恋をするのなら」を収録したオリジナルアルバム『私宝主義』をリリースし、現在はアルバムを携えた全国ツアー＜HIGUCHIAI solo/band tour 2025-2026“ただわたしがしあわせでありますように”＞を開催中。ソロ公演を終え、いよいよ2月13日からはZepp DiverCityを皮切りにバンドツアーがスタートする。

◾️『さよならプロポーズ via オーストラリア』番組概要

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-1303

ティザー映像：https://abema.tv/video/episode/90-1303_s5_p501 第1話

第1話放送日時：2026年3月5日（木）21:00〜22:00

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

第1話URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/CbtyDM8N5fJzSB 過去シリーズ全話無料配信

・『さよならプロポーズ viaスペイン』#1〜5

2026年2月21日（土）AM0:00〜2月22日（日）AM0:00

・『さよならプロポーズ viaスペイン』#6〜8

2026年2月22日（日）AM0:00〜2月23日（月）AM0:00

https://abema.tv/video/title/90-1303?s=90-1303_s4 ・『さよならプロポーズ viaギリシャ』#1〜5

2026年2月28日（土）AM0:00〜3月1日（日）AM0:00

・『さよならプロポーズ viaギリシャ』#6〜8

2026年3月1日（日）AM0:00〜3月2日（月）AM0:00

https://abema.tv/video/title/90-1303?s=90-1303_s3 【スタジオ見届け人】※五十音順

さや香・新山（MC）

ヒコロヒー（MC）

藤本美貴（MC）

桜田通

ゆうちゃみ

◾️6thアルバム『私宝主義』

2025年10月29日（水）リリース

購入：https://higuchiai.lnk.to/6thalbum_cd ◆初回限定盤［CD＋BD］：PCCA-06430 6,600円（税込）

・Blu-ray収録内容

2024年12月に行われた東京国際フォーラムホールCでのライブ映像を収録予定 ◆通常盤［CDのみ］：PCCA-06431 3,300円（税込） ◆ショップ別先着予約購入特典

・Amazon.co.jp：メガジャケ（各形態別）

・楽天ブックス：クリアポーチ（W130×H135）

・セブンネットショッピング：トート型エコバッグ

・タワーレコード：ステッカーType A

・HMV・HMV&BOOKS：ステッカーType B

◾️＜HIGUCHIAI solo/band tour 2025-2026“ただわたしがしあわせでありますように”＞ -solo-

2025年11月23日（日）東京 日本橋三井ホール

open 16:15 / start 17:00 全席指定 / 前売5,800円 当日 6,300円 / ドリンク代別

info：SOGO TOKYO https://sogotokyo.com/

2025年11月24日（月・祝）宮城 エル・パーク仙台 スタジオホール

open 17:30 / start 18:00 自由席 / 前売5,300円 当日5,800円 / 整理番号付

info：GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info

2025年11月29日（土）神戸 KOBE QUILT

［1st］open 14:30 / start 15:00 ［2nd］open 17:30 / start 18:00 自由席 / 前売5,300円 当日5,800円 / 整理番号付 / ドリンク代別

info：SOUND CREATOR 06-6357-4400 https://www.sound-c.co.jp/

2026年1月10日（土）広島 CLUB QUATTRO

open 15:30 / start 16:00 全席指定 / 前売5,800円 当日 6,300円 / ドリンク代別

info：YUMEBANCHI広島 https://www.yumebanchi.jp/

2026年1月11日（日）高松 オリーブホール

open 16:30 / start 17:00 全席指定 / 前売5,800円 当日 6,300円 / ドリンク代別

info：DUKE高松 087-822-2520 https://www.duke.co.jp/

2026年1月17日（土）福岡 RESOLA HALL

open 16:30 / start 17:00 全席指定 / 前売5,800円 当日 6,300円

info：BEA 092-712-4221 https://www.bea-net.com/

2026年1月24日（土）札幌 モエレ沼公園 ガラスのピラミッド

open 17:00 / start 17:30 自由席 / 前売5,300円 当日5,800円 / 整理番号付

info：WESS info@wess.co.jp

2026年1月31日（土）長野 千石劇場

open 17:30 / start 18:00 全席指定 / 前売5,800円 当日 6,300円

info：FOB新潟 025-229-5000 http://www.fobkikaku.co.jp/ -band-

2025年12月6日（土）韓国 Blue square SOL Travel Hall

Info：https://tickets.interpark.com/contents/notice/detail/10709

2026年2月13日(金) 東京 Zepp DiverCity(TOKYO)

open 18:45 / start 19:30 全席指定 / 前売 6,800円 当日 7,300円 / ドリンク代別

info：SOGO TOKYO https://sogotokyo.com/

2026年2月22日（日）大阪 GORILLA HALL OSAKA

open 17:00 / start 17:30 全席指定 / 前売 6,800円 当日 7,300円 / ドリンク代別

info：SOUND CREATOR 06-6357-4400 https://www.sound-c.co.jp/

2026年2月23日（月・祝）名古屋 NAGOYA ReNY limited

open 16:30 / start 17:00 全席指定 / 前売 6,800円 当日 7,300円 / ドリンク代別

info：SUNDAY FOLK PROMOTION 052-320-9100 https://www.sundayfolk.com/ ◆チケット一般発売

イープラス https://eplus.jp/higuchiai/

ローソンチケット https://l-tike.com/higuchiai

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/higuchiai-t/