スノーボード男子ハーフパイプ予選ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ予選が11日（日本時間12日）に行われた。2022年北京五輪王者の平野歩夢（TOKIOインカラミ）が登場。1月17日のW杯で複数箇所を骨折し、満身創痍の中、1本目に83.00点、2本目に85.50をマークし、7位で決勝に進出した。現地で見守ったかつてのライバルも「精神的にも身体的にも、もの凄い負担。感銘を受けるよ」と称賛している。大歓声を受