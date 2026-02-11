スノーボード女子ビッグエアミラノ・コルティナ五輪は9日（日本時間10日）、スノーボードの女子ビッグエア決勝が行われ、21歳の村瀬心椛（ここも、TOKIOインカラミ）が金メダルを獲得した。五輪公式のSNSは、各国の選手たちが“日本流”で村瀬を祝っている場面を公開。海外ファンからもコメントが集まった。五輪公式インスタグラムは「昨夜のこと…女子スノーボード・ビッグエア決勝はまさに魔法のようだった。これが私たちの