◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日フィギュアスケート男子SP（2026年2月10日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートの男子ショートプログラム（SP）が10日（日本時間11日）に行われた。24番滑走で佐藤駿（エームサービス・明大）が登場。冒頭に大技の4回転ルッツを決めたが、その後のコンビネーションジャンプでミスがあり、演技後には“ごめんなさい”とばかりに手を合わせて謝罪するような仕草をした