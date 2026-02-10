羽賀研二氏のインスタグラムから日刊スポーツ

羽賀研二容疑者の逮捕、Xでは本名に注目集まる「芸名っぽい」「斜め上」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 羽賀研二容疑者が、女性2人への不同意わいせつの疑いで逮捕された
  • Xでは、本名である「當真美喜男」に注目が集まっている
  • 「芸名っぽい」「想像の斜め上すぎてびっくりしてる」などの声があった
