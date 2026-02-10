タレントの羽賀研二氏が2月9日、沖縄県内の飲食店で女性2人にわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつの疑いで沖縄県警に逮捕されたと報じられています。RBC琉球放送の報道によると、事件は昨年3月に発生。30代と50代の女性が被害を相談したことで発覚したといいます。羽賀氏は過去、未公開株詐欺事件と、その賠償を免れようとした資産隠匿事件の2度、実刑判決を受けています。なお2024年9月、強制執行妨害目的財産損壊等の疑