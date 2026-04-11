沖縄でスカウトされた羽賀は、上京後、路上パフォーマンス集団「劇男零心会」に所属する。同時期には哀川翔、柳葉敏郎らがスターを目指して渋谷を中心に活動していた。羽賀は「いいとも青年隊」に抜擢されたことを皮切りに、俳優や声優業と幅広く活躍。順風満帆の芸能生活だったが、逮捕により一転する。後編では出所後の沖縄での生活や、芸能界への思いについて語った。 羽賀研二単独インタビュー（前編）4度