2月9日に不同意わいせつ容疑で逮捕された羽賀研二。このニュースに「またか」と思った人も少なくないだろう。後に不起訴処分となったが、逮捕は今回で4度目となる。 2007年に詐欺と恐喝未遂の容疑で最初の逮捕、2019年には強制執行妨害容疑で逮捕され、いずれも実刑判決が確定し、沖縄刑務所に収監されている。これまでの罪に対する懺悔（ざんげ）の思い、そして芸能界での栄華、未練について赤裸々に語った。 哀川翔、