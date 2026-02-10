2月10日、タレントの羽賀研二容疑者（64、本名：當眞美喜男）が、女性2人への不同意わいせつの疑いで沖縄県警に逮捕されたことが明らかになった。報道によれば、事件が起きたのは昨年3月27日の夜。羽賀容疑者は沖縄県内の飲食店で面識のある30代と50代の女性2人に対し、体を触る、キスをするなどのわいせつな行為をした疑いが持たれている。被害女性の1人が警察に相談したことで発覚し、捜査を進めていた警察が9日に羽賀容疑者を逮