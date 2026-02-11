元タレントの羽賀研二（本名・當真美喜男）が2月10日、沖縄県警に逮捕された。今回で4度めの逮捕となる。逮捕容疑は2025年3月27日の午後7時ごろから午後10時45分ごろ、沖縄県内の飲食店で同席していた知人の飲食店従業員（30代）、自営業（50代）の2人の女性に対し、同意なくキスや体を触るなどした不同意わいせつ容疑だ。認否は明らかにされていない。「羽賀容疑者は1981年に芸能界デビューし、翌年にフジテレビ系のバラエテ