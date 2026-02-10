ミラノ・コルティナ冬季五輪が開催中だ。世界中の選手たちがメダル獲得を目指して競い合う。誰もが手にできるものではないからこそ、その価値は金銭では測れないとされる。【写真】日本も騒然、ミラノ五輪韓国代表選手と解説者だが、素材としての「実際の価格」は間違いなくあり、それは市場の動向によって変動する。米『CNN』や『フォーブス』などは最近、「貴金属価格の急騰により、今回の冬季五輪のメダリストは史上最も高価な