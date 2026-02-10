ÅÅ¼ÖÆâ¤Ç¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿ÃËÀ­¤«¤éºâÉÛ¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç¡¢ÃË2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Þ¼½¨Ç·ÍÆµ¿¼Ô¤é2¿Í¤Ï2·î7Æü¡¢JRÃÓÂÞ±Ø¤ËÄä¼ÖÃæ¤Î»³¼êÀþ¤Î¼ÖÆâ¤Ç¡¢¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¿²¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤«¤éÌó3Ëü3000±ß¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿ºâÉÛ¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Þ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¤°¤Ã¤¹¤ê¿²¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤ò¸«¤ÆÍ¶¤ï¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£