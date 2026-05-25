東京・新宿区の酒店で先月起きた強盗未遂事件で、高校生など6人が逮捕されました。この酒店では3月にも別のグループによるとみられる窃盗未遂事件が起きていて、警視庁は同じ標的情報が出回っている可能性があるとみて調べています。強盗未遂などの疑いで逮捕されたのは、いずれも栃木県に住む安達慎哉容疑者（20）や男子高校生2人などあわせて6人です。6人は先月7日、新宿区百人町の酒店に配達員を装って侵入し、クマよけスプレー