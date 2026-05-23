夜の店は驚くくらい盗難が多い。ローカル、都会、どこでもこの問題は必ず発生し、手癖の悪いキャストが必ず現れる始末。キャバクラのみならずホストクラブやコンカフェ、風俗店など全ジャンルに共通するトラブルだ。素行が悪い人は片っ端から他人のモノに手を付け、タバコや充電器、ドレスを始めとした仕事道具からハイブランドのアクセサリーや財布と、とにかく限度を知らない。特に電子タバコやスマホの充電器は盗まれやすいアイ