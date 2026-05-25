熊本県玉東町で、農産物を入れるプラスチック製コンテナ約700個が盗まれる被害があった。茨城県つくばみらい市では4月下旬、塗装会社からシンナー入り一斗缶約8個が盗まれ、ナフサ不足を背景に関係者が対応に追われている。コンテナ約700個が盗難被害に中東危機を境に、一変したというある光景。鍵つきの部屋で厳重に保管されていたもの、それは家の塗装などに使われるシンナーだった。塗装会社にとって、ナフサ不足の今、絶対に盗