CBCテレビの異色ドキュメンタリー『ハートフルワールド』全話一挙配信が、Netflixで8日から始まった。また、新作の放送が決まった。【動画】「渡鹿野島に到着しました」「取材なんか受ける人おらん」…『ハートフルワールド』3分ダイジェスト同番組は、東海エリアで不定期放送され、独自の視点が話題。普段うかがい知ることのできない世界を舞台に、ディレクターが1人で訪れ、難航する取材の末に出会った、人々の温かい物語を