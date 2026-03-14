元モーニング娘。でタレント藤本美貴（41）が14日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。元モー娘。矢口真里（43）からお金を借りたという、お笑い芸人のエピソードに驚く場面があった。この日のゲストはお笑い芸人のヒコロヒー。モー娘。の推しメンは矢口というヒコロヒーは「ギャルっぽくてヤンキーっぽくて、MCが面白い」と説明。実は「私が全然売れる前に、ファンってだけで“金貸してくれ”って言