お笑いタレントのヒコロヒーがテレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」に出演。番組スタッフについて言及した。ヒコロヒーと元日向坂４６・齊藤京子が一緒に出演した番組がオンエアされた際に、番組スタッフが「?で『２人の良さがめっちゃ出てた！！』みたいのを書いてたんですけど…」と始めたヒコロヒー。つぶやきについて「あれ、ちょっと偉そう」と言及。「あれ、やっぱつぶやいた後自分でも