物価高が気になる今、毎日のごはん作りで頼りになるのが「油揚げ」。具材を包んだり、のせたりするだけで、簡単にボリュームのあるおかずが完成します。今回は、家計にやさしく、家族も喜ぶ「油揚げレシピ」をご紹介します。ボリュームもおいしさも◎「油揚げ」おかずサクサク食感が最高「きつねキャベメンチー」 この投稿をInstagramで見る なぎ〻夫が沼る楽うまレシピ(@nagi_recipe___)がシェアした投稿