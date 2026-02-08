将棋の第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負第1局が2月8日、愛媛県松山市の「道後温泉ふなや」で行われ、藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）が挑戦者の増田康宏八段（28）に118手で敗れ、シリーズ黒星発進となった。藤井棋王は並行して行われている王将戦七番勝負でも1勝2敗と黒星が先行。ダブルタイトル戦をどのように攻略していくか、今後の戦いに大きな注目が集まる。【中継】藤井棋王VS増田八段 終局後の表