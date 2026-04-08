将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎八段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負が4月8日、東京都文京区の「ホテル椿山荘東京」で行われている。盤上の熱戦とともにファンが熱い視線を注ぐのが、対局の合間に提供される「勝負おやつ」。午前10時のおやつで藤井名人が注文した一品と、その提供スタイルが視聴者の間で大きな話題を呼んだ。【映像】どうやって食べる？藤井名人のおやつこの日、午前の