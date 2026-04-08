将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎八段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負が4月8日、東京都文京区の「ホテル椿山荘東京」で開幕した。4連覇を目指す藤井名人に向かうのは、初の名人挑戦を決めた糸谷八段。タイトル戦初激突となる両者は、このシリーズでどのような激闘を繰り広げるのか。振り駒の結果、開幕局の先手番は糸谷八段に決まった。【中継】藤井名人VS糸谷八段 注目の開幕局（生中継