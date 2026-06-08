北朝鮮の過酷な人権侵害の実態を伝える証言が、また一つ明らかになった。元脱北者の女性・ユミン氏（仮名）が北朝鮮関連の専門YouTubeチャンネル「チュ・ソンハTV」に出演し、16歳のときに中国から強制送還された後に経験した、収監施設での凄惨な人権蹂躙の実態を語った。動画内でユミン氏は、中国の延吉拘置所や図們辺境収容所を経て、北朝鮮の咸鏡北道（ハムギョンブクト）にある茂山（ムサン）保衛部に強制送還された当時の記